Британские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей

Спецслужбы Великобритании и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным The Telagraph, третий подозреваемый якобы является еще одним сотрудником ГРУ, который приехал в Великобританию до покушения, чтобы провести разведку.



Затем он передал собранные данные Руслану Боширову и Александру Петрову, которых британские власти называют сотрудниками ГРУ и исполнителями атаки на Скрипалей. Имя нового подозреваемого издание не уточняет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию СМИ, в которой говорится, что за личностью подозреваемого Великобританией в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Однако некоторые жители села Березовка узнали его в Руслане Боширове.