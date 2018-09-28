Черкесский «Водоканал» совершил госзакупку Mercedes-Benz AMG за 20,4 млн рублей для директора
В Черкесске АО «Водоканал» в Черкесске совершил госзакупку автомобиля Mercedes-Benz AMG G 63 в лизинг для своего директора
Согласно договору, разменному на сайте госзакупок, автомобиль должен иметь панорамную крышу, кожаный салон, фары с кристаллами Swarovski, двигатель 585 л. с. и т.д.
В связи с этим ведущая «Навальный LIVE» позвонила директору «Водоканала» Хусею Чекунову и представилась сотрудницей автосалона. В разговоре с ней он признался, что приобрел авто для себя и потребовал подарков за покупку как VIP-клиент.
Ранее Департамент продовольствия и социального питания Казани собирался купить бизнес-седан Genesis G80 за 2,3 млн рублей. Бывшее унитарное предприятие, переведенное в форму АО, объяснило покупку имиджевыми целями. Депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев сообщил, что департамент питания Казани не отказался от закупки автомобиля.ОбществоВласть
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