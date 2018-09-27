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Происшествия

Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, освободили из СИЗО

20:32, 27.09.2018
Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, освободили из СИЗО
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отпустил из СИЗО трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Всем троим изменили меру пресечения на запрет определенных действий на срок до 28 декабря. Сестры будут проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах в Московском регионе. Им запрещено покидать место проживания в ночное время (с 21.00 до 07.00 мск), общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь, а также общаться между собой и давать комментарии в СМИ, пишет ТАСС.

Напомним, что 28 июля в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса его дочери — Кристина, Мария и Ангелина — признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания». Позже следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО домой.

Происшествия
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