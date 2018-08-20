Сестры Хачатурян признались в убийстве отца

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян признали вину в убийстве отца. Об этом сообщили их адвокат.

«Мария дала показания, которые можно считать признательными. Но сейчас мы даем более развернутые показания, которые рассказывают предшествующие события, начиная с рождения, можно сказать… У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары. Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным», — сказал адвокат младшей сестры Марии Ярослав Пакулин.

Адвокат старшей сестры Кристины сообщил, что его подзащитная также дала показания, которые можно считать признательными. Защитник средней сестры Ангелины Алексей Паршин рассказал, что она тоже признала вину и дала показания, но от подробных комментариев отказался, пишет «РИА Новости».

Напомним, что 28 июля в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса его дочери — Кристина, Мария и Ангелина — признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания». Суд арестовал всех троих до 28 сентября.