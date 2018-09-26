Следствие попросило отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца

Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна, из СИЗО домой.

Ходатайства следственных органов поступили в Басманный суд. В них предлагается заменить меру пресечения в отношении обвиняемых на запрет определенных действий до 28 декабря, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Ходатайства будут рассмотрены 27 сентября, передает ТАСС.



Напомним, что 28 июля в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса его дочери — Кристина, Мария и Ангелина — признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания». Суд арестовал всех троих до 28 сентября.

