Полиция объявила в розыск покинувшего страну члена ТОЦ Рафиса Кашапова за пост в Facebook

Правоохранительные органы объявили в розыск главу татарского общественного центра в Набережных Челнах Рафиса Кашапова. Его обвиняют в разжигании ненависти и вражды на своей странице в Facebook.

Следственный комитет Челнов завел уголовное дело в конце июля 2018 года. Сейчас, судя по публикациям в социальных сетях, мужчина находится в Великобритании и просит политического убежища, передает chelny.biz.

Ранее Рафис Кашапов потребовал от властей России через Европейский суд по правам человека €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда за уголовное преследование по делу об экстремизме. Потом на него завели новое дело из-за поста в соцсетях.