В отношении татарского националиста Рафиса Кашапова возбудили новое дело из-за поста в соцсетях

В Татарстане в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды.

Дело было возбуждено на этой неделе по ч. 1 ст. 282 УК РФ в СУ СК РФ по Татарстану. По версии следствия, мужчина до 29 апреля 2018 года разместил на персональной странице одной из социальных сетей текст и изображения, которые возбуждают ненависть и вражду.

Как сообщает «Коммерсант», речь идет о ранее судимом татарском националисте Рафисе Кашапове, который покинул Россию.



В ближайшее время его могут объявить в международный розыск. Кашапов сообщил изданию через соцсети, что ему «непонятно, за какие материалы возбудили уголовное дело».



Ранее Рафис Кашапов потребовал от властей России через Европейский суд по правам человека €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда за уголовное преследование по делу об экстремизме.