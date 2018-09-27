Минтруд России не будет отказываться от понятия «инвалид»

Минтруд РФ опроверг информацию об отказе от понятия «инвалид». В министерстве лишь планируют уточнить это определение для выполнения рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидов.

«С целью приведения понятия термина «инвалид» в соответствие с правозащитной моделью инвалидности это понятие, содержащееся в статье 1 базового закона о социальной защите инвалидов, будет дополнено новыми положениями статьи 3 Конвенции [ООН]», — цитирует пресс-службу министерство News.ru.

Напомним, СМИ сегодня сообщили, что термин «инвалиды» хотят заменить другим — «люди со специальными потребностями», который в полной мере отразит правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями.