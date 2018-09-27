Минтруд РФ предложил отказаться от термина «инвалиды»

Минтруд РФ предложил отказаться от использования слова «инвалиды».

Его хотят заменить термином, в полной мере отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями, а сам термин «инвалиды» убрать из 181-ФЗ («О соцзащите инвалидов»), пишут «Известия».

При этом будут учитываться исследования Федерального бюро медико-социальной экспертизы и мнение общественных организаций инвалидов.

Ранее от слова «инвалиды» России рекомендовал отказаться комитет ООН по правам людей с инвалидностью. По словам директора института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, обсуждение формулировок уже идет на экспертном уровне. В частности, предлагается название «люди со специальными потребностями».



Ранее в России ужесточили наказание за отказ обслуживать инвалидов.