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Минниханов опубликовал в Instagram фото с китайского завода по производству грузовиков

12:21, 27.09.2018
Минниханов опубликовал в Instagram фото с китайского завода по производству грузовиков
Фото: скриншот

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня с рабочим визитом находится в Китае. Он уже ознакомился с деятельностью завода по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk в Китае.

Минниханов побывал в выставочном комплексе и осмотрел различные образцы выпускаемой техники. Два из них он даже сфотографировал и опубликовал фото на своей странице в Instagram.

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Sinotruk!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 26 Сен 2018 в 10:44 PDT

После чего татарстанский лидер встретился с руководством китайского автоконцерна. Они обсудили сотрудничество, и Минниханов пригласил китайцев с ответным визитом в Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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