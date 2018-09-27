Минниханов опубликовал в Instagram фото с китайского завода по производству грузовиков
Президент РТ Рустам Минниханов сегодня с рабочим визитом находится в Китае. Он уже ознакомился с деятельностью завода по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk в Китае.
Минниханов побывал в выставочном комплексе и осмотрел различные образцы выпускаемой техники. Два из них он даже сфотографировал и опубликовал фото на своей странице в Instagram.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 26 Сен 2018 в 10:44 PDT
После чего татарстанский лидер встретился с руководством китайского автоконцерна. Они обсудили сотрудничество, и Минниханов пригласил китайцев с ответным визитом в Татарстан.ОбществоВласть Татарстан
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