Минниханов опубликовал в Instagram фото с китайского завода по производству грузовиков

Фото: скриншот

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня с рабочим визитом находится в Китае. Он уже ознакомился с деятельностью завода по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk в Китае.

Минниханов побывал в выставочном комплексе и осмотрел различные образцы выпускаемой техники. Два из них он даже сфотографировал и опубликовал фото на своей странице в Instagram.

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После чего татарстанский лидер встретился с руководством китайского автоконцерна. Они обсудили сотрудничество, и Минниханов пригласил китайцев с ответным визитом в Татарстан.