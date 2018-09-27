Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Китай.

В ходе поездки он посетит четыре города — Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь.

В Цзинане Минниханов встретится с представителями руководства провинции Шаньдун, выступит на бизнес-форуме «Татарстан — Шаньдун» и посетит компанию по производству тяжелых и средних грузовиков «Sinotruk».

В Циндао президент РТ встретится гендиректором компании «Haier» Чжан Жуйминем и ознакомится с работой «умного» завода по производству систем кондиционирования.

В рамках поездки в город Яньтай Минниханов посетит производство китайской химической компании «Wanhua Chemical» и Китайско-Российский технопарк в зоне высоких и новых технологий, передает пресс-служба президента РТ.

В Тяньцзине Рустаму Минниханову презентуют Южный порт Тяньцзиньской зоны экономического и технического развития. Также президент РТ осмотрит выставочный павильон района Бинхай.

Напомним, что в середине сентября президент РТ подписал соглашения о сотрудничестве с китайскими провинциями Сычуань и Чжэцзян.