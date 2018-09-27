В России упразднили Совет по русскому языку при правительстве РФ

Премьер-министр России распорядился об упразднении Совета по русскому языку при правительстве РФ. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



В связи с упразднением Совета Министерству просвещения РФ необходимо выработать предложения по господдержке и развитию русского языка для их рассмотрения Советом при президенте РФ по русскому языку.

Напомним, в мае 2018 года Госсовет РТ проголосовал против законопроекта об отмене обязательного изучения родных языков. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков.



Ранее Путин высказался за возрождение программы сохранения национальных языков народов России.