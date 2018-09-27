В Казани сдают в аренду диско-клуб КРК «Пирамида»

В Казани сдают в аренду диско-клуб КРК «Пирамида» по цене 650 рублей за кв. м. Площадь помещения составляет 665 кв. м.



Как следует из объявления на Avito, в клубе имеются два основных помещения. Там располагаются танцпол с баром, vip-комната, сцена и караоке-зал. Есть кухня, моечная, складские помещения, гостевые туалеты. Кроме того, у диско-бара имеется собственная парковка на 160 мест.

Кроме того сдается стоматологическая клиника площадью 188 кв. м за 500 рублей каждый. Как уточнили «Реальному времени», помещение сдается под офисный центр.

Ранее сообщалось, что структура миллиардера Алексея Семина продает здание в Казани за 335 млн рублей.