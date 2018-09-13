Структура миллиардера Алексея Семина продает здание в Казани за 335 млн рублей

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд» продает здание в столице Татарстана за 335 млн рублей. Это следует из объявления, опубликованного на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Здание расположено в столице Татарстана на Сибирском тракте, 34, к. 2. Его площадь составляет 7 503,2 кв. м, говорится в сообщении.

Отметим, что «Казанский земельный инвестиционный фонд» аффилирован с миллиардером Алексеем Семиным. Фонд возглавляет Алмаз Давлетшин, который также является гендиректором ООО «АС-Финанс».

Ранее ООО «Супермаркет недвижимости», соучредителем которого является ООО «АС-Финанс», продавало земельный участок площадью 68,5 сотки на берегу озера Средний Кабан за 60 млн рублей.