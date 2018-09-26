Госдума одобрила поправки Путина к пенсионной реформе

Госдума одобрила поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

Решение было принято единогласно. Инициативу президенту России поддержали 385 депутатов.

Ранее Владимир Путин обозначил ряд поправок ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе. В частности, глава государства предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, а также введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Накануне Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров.