Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста.



«После вступления закона в силу за необоснованный отказ или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста работодателям будет грозить штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов», — говорится в сообщении Госдумы.



Инициативу поддержали 377 парламентариев.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров». Также Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.