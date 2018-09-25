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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров

11:12, 25.09.2018 Сюжет:  Пенсионная реформа 1
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров
Фото: minsvyaz.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста.

«После вступления закона в силу за необоснованный отказ или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста работодателям будет грозить штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов», — говорится в сообщении Госдумы.

Инициативу поддержали 377 парламентариев.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров». Также Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:52
    Теперь будут увольнять до наступления предпенсионного возраста?
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