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Экономика

Арбитражный суд Самарской области признал «Газбанк» банкротом

09:31, 26.09.2018
Арбитражный суд Самарской области признал «Газбанк» банкротом
Фото: gazbank.ru

Арбитражный суд Самарской области по заявлению Центробанка признал «Газбанк» банкротом. Соответствующий акт опубликован в картотеке арбитражных дел.

«Газбанк» лишился лицензии 11 июля этого года. С 23 июля в отделениях Сбербанка начали возвращать деньги клиентам «Газбанка». За первый день было выплачено вкладчикам 7,1 млрд рублей или 40% страховых возмещений.

Напомним, «Газбанк» привлек 19,26 млрд рублей вкладов населения. В банке обслуживалось более 5 тысяч корпоративных клиентов, в том числе крупные промышленные предприятия и бюджетные организации. Кредитное учреждение входило в топ-150 крупнейших банков России по величине активов.

Подробнее — в материале «Реального времени».

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