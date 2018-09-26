Арбитражный суд Самарской области признал «Газбанк» банкротом

Арбитражный суд Самарской области по заявлению Центробанка признал «Газбанк» банкротом. Соответствующий акт опубликован в картотеке арбитражных дел.

«Газбанк» лишился лицензии 11 июля этого года. С 23 июля в отделениях Сбербанка начали возвращать деньги клиентам «Газбанка». За первый день было выплачено вкладчикам 7,1 млрд рублей или 40% страховых возмещений.

Напомним, «Газбанк» привлек 19,26 млрд рублей вкладов населения. В банке обслуживалось более 5 тысяч корпоративных клиентов, в том числе крупные промышленные предприятия и бюджетные организации. Кредитное учреждение входило в топ-150 крупнейших банков России по величине активов.

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