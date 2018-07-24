В России начаты выплаты денег вкладчикам «Газбанка»

С 23 июля в отделениях Сбербанка начали возвращать деньги клиентам «Газбанка».

За первый день было выплачено вкладчикам 7,1 млрд рублей или 40% страховых возмещений, рассказали в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Стоит отметить, что страховое возмещение происходит в 20 субъектах Российской Федерации. При этом только в Самарской области для выплат в 28 городах и населенных пунктах задействовано около 130 отделений Сбербанка.

Напомним, самарский «Газбанк» лишился лицензии 11 июля, в кредитной организации назначена временная администрация. В региональном правительстве пытаются успокоить население, рассчитывая на АСВ.