ЕР не будет «играть в поддавки» с оппозицией после поражения на губернаторских выборах — СМИ

«Единая Россия» после плохих результатов на выборах в Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области вряд ли будет «играть в поддавки» с оппозицией.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», на закрытой встрече руководства ЕР с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко шла речь о том, что победивший в Хабаровском крае представитель ЛДПР Сергей Фургал добился таких результатов именно из-за того, что ему «дали округ» в 2016 году. «Единая Россия» на парламентских выборах 2016 года не выдвигала своих кандидатов в 18 округах. Фургала тогда избрали депутатом Госдумы от Комсомольского округа.

Среди причин поражения кандидатов от «Единой России» на губернаторских выборах называли «усталость от конкретных людей, неправильное преломление их негативных сторон, непогашенные внутриэлитные конфликты», заявил источник газеты.

Ранее «Ведомости» писали, что Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на губернаторских выборах в Хабаровском крае, Приморском крае и Владимирской области.