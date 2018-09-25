Экипаж Ил-20 посмертно представили к орденам Мужества

Погибшие при крушении Ил-20 в Сирии военные представлены к орденам Мужества. Их семьям будет оказана помощь.



«15 российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно. Семьям погибших Министерством обороны РФ оказывается вся необходимая поддержка и помощь», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Напомним, вчера около 23.00 над Средиземным морем пропал российский военный самолет Ил-20 с 14 людьми на борту. Ранее Минобороны РФ опубликовало 3D-видеозапись крушения российского самолета Ил-20 в Сирии. По мнению ведомства, одной из причин крушения Ил-20 стали неверные данные о местонахождении истребителей Израиля.

