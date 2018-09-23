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Минобороны смоделировало 3D-ролик крушения Ил-20 в Сирии

13:22, 23.09.2018
Минобороны смоделировало 3D-ролик крушения Ил-20 в Сирии
Фото: скриншот

Министерство обороны России опубликовало 3D-видеозапись крушения российского самолета Ил-20 в Сирии в результате действий Израиля.

Этот ролик на брифинге показал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что одной из причин крушения Ил-20 стали неверные данные о местонахождении истребителей Израиля.

По его словам, израильские военные говорили, что они летают на севере Сирии, поэтому российский самолет был в районе Латакии — на ее Западе, что и частично стало причиной трагедии.

Происшествия
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