Власти Татарстана дали тепло в 28 муниципальных образованиях

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин заявил, что тепло дали уже в 28 муниципальных образованиях Татарстана и вскоре покроют все районы РТ.

При этом, по его словам, погодный параметр включения отопления пока не достигнут, так как температуры воздуха 8 градусов в течение пяти дней пока не зафиксировали. Однако министерство рекомендовало подать тепло во все районы республики, в первую очередь в детсады, школы и жилые дома.

«Сегодня 28 муниципальных образований уже приняли соответствующие решения. И теплом уже обеспечены 3,2 тыс. многоквартирных домов (19,5 процента), более 900 детских садов (50,6 процента), 668 школ (43 процента), а также более полутора тысяч объектов здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты», — заявил Файзуллин.

Подробности в материале «Реального времени».