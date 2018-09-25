Цены на одежду и обувь в 2019 году могут вырасти до 20%

Повышение НДС с 18 до 20% и ослабление курса рубля могут привести росту цен на одежду и обувь на 5—20% в 2019 году.

По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, цены на одежду и обувь обычно поднимаются с отсрочкой — не так быстро, как стоимость продуктов питания. По ее оценкам, повышение может составить 10—20% в премиальном сегменте и 5—10% в бюджетном, передает РБК.

По словам президента BAON Ильи Яроленко, из-за ослабления курса рубля и роста НДС поднимется себестоимость коллекций. Цены, по его словам, вырастут на 5—10%.



Ранее Банк России спрогнозировал пик годовой инфляции в первом квартале 2019 года.