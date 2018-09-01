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Банк России спрогнозировал пик годовой инфляции в первом квартале 2019 года

07:31, 01.09.2018
Банк России спрогнозировал пик годовой инфляции в первом квартале 2019 года
Фото: pixabay.com

Годовая инфляция достигнет своего максимума в первом квартале 2019 года, временно превысив 4%. Об этом сказано в докладе Банка России «Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию».

«С учетом переноса НДС годовой темп инфляции достигнет пика в первом квартале 2019 года и временно превысит 4%. Квартальный темп прироста цен существенно замедлится уже во втором квартале 2019 года, во втором полугодии 2019 года квартальные темпы инфляции будут вблизи 4%», — говорится в докладе регулятора.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России выросла до 3% впервые с сентября 2017 года.

АналитикаЭкономикаФинансы
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