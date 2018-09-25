В Татарстане с октября увеличится стоимость эвакуации автомобиля на штрафстоянку

В Татарстане эвакуация автомобиля на штрафстоянку с 5 октября подорожает на 344 рубля — до 2 934 рублей.

Согласно постановлению госкомитета РТ по тарифам, перемещение задержанного автомобиля на стоянку подорожает на 266 рублей до 2 272 рублей, а погрузочно-разгрузочные работы — на 77 рублей до 662 рублей. При этом хранение легкового автомобиля категории В на штрафстоянке подешевеет с 60,9 рубля в час до 52,4 рубля.

С 2019 года услуги эвакуаторщиков подорожают до 3 109 рублей, а стоимость хранения увеличится до 55,6 рубля. С 2020 года перемещение на штрафстоянку обойдется в 3 221 рубль, а час хранения будет стоить 57,6 рубля.



Напомним, что власти Казани с 1 ноября решили увеличить до 100 рублей в час стоимость парковок в центре города.

