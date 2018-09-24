«Татфондбанк» потребовал от обувной фабрики «Спартак» 7,2 миллиона рублей

Агентство по страхованию вкладов в лице конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» предъявило требования к АО «Обувная фабрика «Спартак» на сумму 7,2 млн рублей.



Основанием требований являются более 10 банковских операций, которые Арбитражный суд Татарстана ранее признал недействительными, следует из данных конкурсного управляющего, опубликованного в едином реестре сведений о банкротствах.



Напомним, ОАО «Обувная фабрика «Спартак» стало еще одной жертвой краха «Татфондбанка». Убыток фабрики по РСБУ в 2017 году составил 277,9 млн рублей. Ранее конкурсный управляющий фабрики выявил признаки преднамеренного банкротства предприятия.