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«Татфондбанк» потребовал от обувной фабрики «Спартак» 7,2 миллиона рублей

11:57, 24.09.2018
«Татфондбанк» потребовал от обувной фабрики «Спартак» 7,2 миллиона рублей
Фото: vk.com

Агентство по страхованию вкладов в лице конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» предъявило требования к АО «Обувная фабрика «Спартак» на сумму 7,2 млн рублей.

Основанием требований являются более 10 банковских операций, которые Арбитражный суд Татарстана ранее признал недействительными, следует из данных конкурсного управляющего, опубликованного в едином реестре сведений о банкротствах.

Напомним, ОАО «Обувная фабрика «Спартак» стало еще одной жертвой краха «Татфондбанка». Убыток фабрики по РСБУ в 2017 году составил 277,9 млн рублей. Ранее конкурсный управляющий фабрики выявил признаки преднамеренного банкротства предприятия.

ЭкономикаБанки Татарстан
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