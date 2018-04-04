Убыток обувной фабрики «Спартак» по РСБУ в 2017 году составил 277,9 млн рублей

В 2017 году убыток ОАО «Обувная фабрика «Спартак» по РСБУ составил 277,9 млн рублей против 62 тыс. рублей прибыли годом ранее. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности фабрики, размещенной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка «Спартака» за отчетный период составила 509,7 млн рублей. Годом ранее эта цифра составляла 559 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 200 сотрудников фабрики «Спартак» отправили в административный отпуск. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».