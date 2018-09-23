Украинские корабли ВМС приближаются к Крымскому мосту — СМИ

Два военных корабля Украины — «Донбасс» и «Корец» вошли в Керчь-Еникальский канал для прохода в Азовское море под Крымским мостом.

«В 13.50 (корабли) вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Крымского моста», — цитирует источника «РИА Новости»

Отмечается, что оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). Утром в воскресенье оба корабля находились в Черном море в районе Керченского пролива.

Ранее сообщалось, что военные корабли Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма.