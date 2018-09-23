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Военные корабли Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма

02:31, 23.09.2018

Два корабля Военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. Речь идет о корабле управления «Донбасс» и буксире «Корец». Они следуют в северо-восточном направлении.

«В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России», — передает РБК со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В ведомстве заметили, что российские корабли сопровождают украинские на безопасном расстоянии.

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