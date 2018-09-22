Участники сделки ОПЕК+ в августе выполнили обязательства более чем на 129% — СМИ

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ в августе составил более 129% и это несмотря на договоренность участников о смягчении действующего ограничения добычи. Такие данные получены от делегации, которая заседает в Алжире на техническом комитете.

Завтра, 23 сентября, комитет ОПЕК+ должен озвучить показатель исполнения сделки официально. По итогам июля он составил 109%, передает Bloomberg.

Напомним, участники соглашения в мае выполнили его на 152%, в июне уровень снизился до 121%. С июля российским компаниям позволили нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в соответствии с решением ОПЕК+.