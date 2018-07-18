ОПЕК+ выполнила венскую сделку на 121 процент

Страны участницы ОПЕК+ в июне 2018 года выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 121%.

Комитет также рассмотрел рыночные условия в июле и уровни добычи в отдельных странах-участницах соглашения в этом месяце, передает «РИА Новости» со ссылкой на министерский мониторинговый комитет ОПЕК+.

«Был удовлетворен тем, что общий уровень выполнения сделки не превысит 100%», добавляет комитет. В мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составил 152%.

Напомним, российские компании уже в июле смогут нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в соответствии с решением ОПЕК+.