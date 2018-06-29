Россия в июле нарастит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки

Российские компании уже в июле смогут нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в соответствии с решением ОПЕК+.



Изначально квота снижения добычи Россией к октябрю 2016 года составляла 300 тыс. баррелей в сутки, передает «Коммерсант».

«То есть будет 100 тыс. сокращение (нефтедобычи, — прим. ред.)»,— заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Ранее сообщалось, что реальное увеличение добычи государств соглашения ОПЕК+ может составить 600 тыс. баррелей в сутки и придется оно всего на пять стран — участниц сделки: Россию, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ и Оман.