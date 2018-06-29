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Россия в июле нарастит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки

13:21, 29.06.2018
Россия в июле нарастит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки
Фото: pixabay.com

Российские компании уже в июле смогут нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в соответствии с решением ОПЕК+.

Изначально квота снижения добычи Россией к октябрю 2016 года составляла 300 тыс. баррелей в сутки, передает «Коммерсант».

«То есть будет 100 тыс. сокращение (нефтедобычи, — прим. ред.)»,— заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Ранее сообщалось, что реальное увеличение добычи государств соглашения ОПЕК+ может составить 600 тыс. баррелей в сутки и придется оно всего на пять стран — участниц сделки: Россию, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ и Оман.

ПромышленностьНефть
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