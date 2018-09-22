Власти Татарстана планируют в 2019 году заняться благоустройством пляжей

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане практически нигде нет нормальных пляжей. В связи с этим, в 2019 году помимо скверов, парков и пешеходных переходов власти будут заниматься благоустройством прибрежных зон для купания.

Он отметил, что неорганизованные пляжи являются одной из причин гибели людей и напомнил, что за прошедший купальный сезон утонуло более 70 человек.

«Конечно же, если бы были организованы места для купания, там можно поставить людей, которые бы контролировали и плавание, и распитие [спиртных напитков]», — заявил он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину. Программа выйдет в эфир на канале «Татарстан 24» в субботу в 18.00 и в воскресенье — в 13.30.

Напомним, архитекторов со всего мира пригласили благоустроить казанский пляж «Локомотив».