Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме

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Администрация тюрьмы, в которой содержится задержанная в Вашингтоне Мария Бутина, согласилась перевести россиянку на общий режим содержания.

«Теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с окружающими ее людьми»,— говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

Ранее Бутину изолировали в одиночной камере в Александрийском учреждении.

Напомним, девушку задержали 15 июля в Вашингтоне и обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Сама девушка считает, что ее преследуют за политические взгляды.

