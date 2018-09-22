Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме
Администрация тюрьмы, в которой содержится задержанная в Вашингтоне Мария Бутина, согласилась перевести россиянку на общий режим содержания.
«Теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с окружающими ее людьми»,— говорится в сообщении российского посольства в Facebook.
Ранее Бутину изолировали в одиночной камере в Александрийском учреждении.
Напомним, девушку задержали 15 июля в Вашингтоне и обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Сама девушка считает, что ее преследуют за политические взгляды.
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