Бутину перевели в новую тюрьму в кандалах

Марию Бутину, задержанную в США, перевели в новую тюрьму в кандалах, теперь она изолирована в одиночной камере в Александрийском учреждении (штат Вирджиния).



«Посольству стало известно, что после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии. При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены», — цитирует представителя посольства «РИА Новости».



Напомним, что Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Россиянку обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Сама девушка считает, что ее преследуют за политические взгляды.