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Бутину перевели в новую тюрьму в кандалах

06:51, 19.08.2018
Бутину перевели в новую тюрьму в кандалах
Фото: скриншот видео youtube.com

Марию Бутину, задержанную в США, перевели в новую тюрьму в кандалах, теперь она изолирована в одиночной камере в Александрийском учреждении (штат Вирджиния).

«Посольству стало известно, что после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии. При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены», — цитирует представителя посольства «РИА Новости».

Напомним, что Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Россиянку обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Сама девушка считает, что ее преследуют за политические взгляды.

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