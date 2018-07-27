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Россиянка Бутина заявила, что США преследуют ее за политические взгляды

06:26, 27.07.2018
Россиянка Бутина заявила, что США преследуют ее за политические взгляды
Фото: скриншот видео youtube.com

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«(Бутина) сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность. Выразила мнение, что ее преследуют за политические взгляды и «не тот цвет волос». Будем добиваться освобождения Марии», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также отметили, что неудобство Бутиной доставляет круглосуточный надзор и проблемы с питанием.

Напомним, что Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Россиянку обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны.

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