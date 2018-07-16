Россия внедрила Бутину в механизм принятия решений в США — обвинение

Задержанная гражданка РФ Мария Бутина могла быть использована для участия в принятии решений в США, считает обвинение.

«Расследование ФБР установило, что Бутина и российское официальное лицо предприняли шаги по развитию связей с американскими политиками, чтобы организовать частные или, как говорила Бутина, запасные линии коммуникаций. Эти линии могли быть использованы РФ для того, чтобы внедрится в механизмы принятия решений на общенациональном уровне в США для продвижения повестки дня РФ», — цитирует «РИА Новости» спецагента ФБР Кевина Хелсона.

При этом адвокат россиянки Марии Бутиной заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты, и она не пыталась повлиять на решения другой страны.