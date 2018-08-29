Минэнерго РФ отметило высокий уровень готовности станций ТГК-16 к зиме

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло заседание федерального штаба «По обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018—2019 годов в Приволжском федеральном округе». Готовность региональных энергопредприятий к зиме проинспектировал лично министр энергетики РФ Александр Новак, который находится с рабочим визитом в Казани.

Глава Минэнерго России подчеркнул, что ОЗП — особый период для отрасли.

— Для всех нас надежная работа объектов электроэнергетики во время холодов — безусловный приоритет. Слаженность и надежность работы объектов генерации и сетевого комплекса — наша основная совместная задача, — сказал Александр Новак.

В ходе совещания были отмечены достижения татарстанской компании ТГК-16. Согласно официальной информации, опубликованной на сайте Минэнерго России, объекты энергетики ТГК-16 имеют высокий уровень готовности к осенне-зимнему периоду.

— Специалисты нашей компании проделали большую работу, чтобы обеспечить максимальную готовность филиалов, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

По его словам, в плане энергетиков — провести 60 мероприятий, 65% из которых уже выполнены. Запасы резервного топлива на станциях компании поддерживаются на надлежащем уровне. Для обеспечения надежной работы в осенне-зимний период запланировано проведение капитальных ремонтов трех энергетических котлов и турбоагрегатов. Сейчас выполнено 86% ремонтных работ.

Также, в соответствии с утвержденными графиками, регулярно проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки производственного персонала, включая общестанционные.

Отметим, с 1 июля 2018 года в силу вступили новые правила получения энергокомпаниями паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Александр Новак подчеркнул, что оценка готовности, осуществляемая на основе новой методики, помогает выявлять необходимые показатели и производить расчеты индексов готовности субъектов и объектов.

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте Минэнерго России, объекты энергетики ОАО «ТГК-16» по состоянию на 28 июля 2018 года имеют высокий уровень готовности к ОЗП. Так индекс готовности объекта (ИГО) Казанской ТЭЦ-3 составляет 0,99, а ИГО Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — 1.

— По новой методике ТЭЦ получает статус «Не готов» в случае, если индекс готовности меньше 0,95, «готов с условиями» — в случае, если индекс меньше 1 и больше либо равен 0,95, «готов» — в случае, если индекс равен 1, — пояснил Эдуард Галеев. — Так, на прошедшем заседании штаба директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак отметил, что в ПФО всего две электростанции выполнили показатели группы условий готовности в полном объеме, одна из которых Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), — добавил Галеев.