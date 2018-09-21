Госдума в межнациональном конфликте в Кабардино-Балкарии обвинила «зарубежных специалистов»

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарской республике стоят зарубежные специалисты.

«Теребя раны прошлого и используя отсутствие единого подхода к оценке исторических фактов, специалисты из дальнего зарубежья методом направленных идеологических диверсий пытаются дистанционно управлять гражданами России», — цитирует РИА «Новости» Бальбека.

По его словам, конфликт развязан именно во время проведения XII конгресса Международной черкесской ассоциации, на который прибыли представители адыгских диаспор со всего мира, что «в очередной раз позволит внешним силам поднять истерию на международных площадках».

Напомним, начавшийся в кабардино-балкарском селе Кенделен межнациональный конфликт за сутки дошел сначала до Нальчика, а позднее — до соседнего города Баксан.

