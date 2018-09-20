В Кабардино-Балкарии разгорелся межнациональный конфликт

Начавшийся в кабардино-балкарском селе Кенделен межнациональный конфликт за сутки дошел сначала до Нальчика, а позднее — до соседнего города Баксан.

Конфликт возник 17 сентября. Группа кабардинцев под руководством общественной организации «Шууей Хасэ» совершила восхождение на гору Канжаль, приуроченное к 310-летию Канжальской битвы. Поход должен был проходить через Кенделен, большинство жителей которого составляют балкарцы.

Местные жители преградили дорогу участникам шествия. Они заявили, что выступают против восхождения, а сражения, годовщину которого отмечают кабардинцы, не было, пишет «Кавказский узел».



Позднее конфликт дошел сначала до Нальчика, затем до Баксана, где ночью силовики разгоняли протестующих, пишет «Регион Online».

При этом была слышна стрельба, а несколько человек были задержаны.

