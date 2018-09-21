Путин не игнорировал звонки Асада из-за сбитого Ил-20 — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не игнорировал звонки президента Сирии Башара Асада после инцидента с российским Ил-20, сбитым по ошибке сирийскими ПВО.

Так Песков прокомментировал сообщения израильских СМИ, сославшихся на министра по делам разведки Израиля Исраэля Каца, что Путин не отвечал Асаду.

«Президент в курсе всей информации», — цитирует ТАСС Пескова.

Он также назвал преждевременным вопрос о том, какие выводы Москва сделала в отношении будущего российско-израильских связей.

Напомним, российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО 17 сентября. В Минобороны России заявили, что это произошло по вине Израиля. Президент России Владимир Путин считает, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.

