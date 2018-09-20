В России будут наказывать за отказ опровергать ложную информацию

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязующий прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации.



Изменения предполагают уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, лицом, которое уже подвергалось административному наказанию.

Проектом закона предлагается ввести наказание — штрафы до 50 тысяч рублей, или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до одного года, или арест до трех месяцев, или лишение свободы до одного года.

Ранее Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за увольнение или отказ в принятии на работу людей предпенсионного возраста.