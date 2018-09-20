Госдума приняла во втором чтении законопроект о наказании за увольнение предпенсионеров
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за увольнение или отказ в принятии на работу людей предпенсионного возраста.
Из 384 депутатов: 346 человек проголосовали «за», 37 человек — «против», еще один — воздержался.
Согласно предложенным нормам увольнение или непринятие на работу будут наказывать «штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».
Напомним, 13 сентября законопроект был принят в первом чтении.
Справка
Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров». Также Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым