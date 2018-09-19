Путин и патриарх Кирилл заложили главный храм Вооруженных Сил РФ
Президент России и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот».
По словам президента России, инициатором создания храма стало руководство Вооруженных Сил РФ.
Проект комплекса предусматривает создание методического центра подготовки военного духовенства, конференц-залов, классов, а также выставочного пространства для мультимедийных экспозиций, сообщили в пресс-службе Кремля.
Завершить строительство храма планируется в годовщину 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне.
Также президент России посетил стрелковый центр концерна «Калашников» в парке «Патриот», где осмотрел экспозицию новейших образцов продукции холдинга.ОбществоВласть
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