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Путин и патриарх Кирилл заложили главный храм Вооруженных Сил РФ

18:40, 19.09.2018
Путин и патриарх Кирилл заложили главный храм Вооруженных Сил РФ
Фото: kremlin.ru

Президент России и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот».

По словам президента России, инициатором создания храма стало руководство Вооруженных Сил РФ.

Проект комплекса предусматривает создание методического центра подготовки военного духовенства, конференц-залов, классов, а также выставочного пространства для мультимедийных экспозиций, сообщили в пресс-службе Кремля.

Завершить строительство храма планируется в годовщину 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также президент России посетил стрелковый центр концерна «Калашников» в парке «Патриот», где осмотрел экспозицию новейших образцов продукции холдинга.

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