В Пермском крае власти выделят более 500 млн рублей на ремонт объектов здравоохранения

В 2018 году на ремонт объектов здравоохранения Пермского края будет направлено 557 млн рублей.

Как рассказали в региональном правительстве, всего предполагается привести в порядок 264 объекта, в том числе больницы, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. По поручению главы края Максима Решетникова, в первую очередь в список вошли объекты, по которым больше всего нареканий от жителей.

«С прошлого года взялись за важную работу — приводим в порядок наши больницы и поликлиники, которые зачастую десятилетиями не видели ремонтов», — отметил губернатор.

Всего в ближайшие три года еще 7 млрд рублей будут направлены на строительство 25 объектов здравоохранения, семь из них — это детские поликлиники общей мощностью 2 000 посещений в смену.

Напомним, ранее в Перми в микрорайоне Ива открылся интеллектуальный детский сад.