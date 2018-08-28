В Перми в микрорайоне Ива открылся интеллектуальный детский сад

В Перми на территории микрорайона Ива открылся детский сад «Эрудит».

В здании предусмотрены 12 современных групп, помещения пищеблока, залы для физических и музыкальных занятий, праздничных мероприятий. Кроме того, там обустроен пандус и пассажирский лифт.

Как пояснили в городской мэрии, детский сад создан как центр интеллектуального развития. Образовательная программа нацелена на реализацию трех модулей: логика и математика, искусство и творчество, инженерия и технология. Дети могут заниматься конструированием, компьютерным моделированием, а также научиться решать стратегические задачи.

Стоит отметить, что ранее на территории микрорайона не было муниципальных садов, поэтому дети посещали дошкольные учреждения в других частях города.

Напомним, ранее стало известно, что в Перми построят уникальную инфекционную больницу за 5 млрд рублей.