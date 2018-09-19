Прокуратура и Следком Татарстана начали проверку по вымогательству денег с ветерана ВОВ

Сегодня с ветераном ВОВ Юрием Величко, с которого УК Авиастроительного района пыталась взыскать 45 тысяч рублей с помощью коллекторов, общалась помощник прокурора Авиастроительного района Ирина Шурыгина.



Сейчас проходит прокурорская проверка по признакам нарушения жилищных прав пенсионера. Как стало известно «Реальному времени», в Следкоме РТ начали доследственную проверку по признакам вымогательства, но планируют дождаться результатов прокурорской проверки.

Напомним, что в Казани уволили генерального директора управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района Рустама Галимова после отключения света 91-летнему ветерану Юрию Величко.

Организация, не обращая внимания на заслуги ветерана, из-за долга в 45 тысяч рублей привлекла коллекторов, а вскоре и вовсе отключила в квартире свет. В последний раз он жил без электричества 10 дней.

Поручение Следственному управлению СКР по Татарстану дал глава Следкома Александр Бастрыкин.

