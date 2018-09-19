Центробанк понизил курс доллара до 67 рублей

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро на завтра, 19 сентября.

Курс доллара снизился на 74 коп. и составил 67,0098 рубля, следует из данных регулятора. Курс евро упал на 81 коп. — до 78,3613 рубля.

Ранее сообщалось, что доллар на Московской бирже торгуется ниже 67 рублей. Напомним, рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне повышения Банком России ключевой ставки.