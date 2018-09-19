Доллар на Московской бирже торгуется ниже 67 рублей

Доллар на Московской бирже торгуется ниже 67 рублей. Минимальное значение, достигнутое валютой, составило 66,8225 рубля, а максимальное — 67,21 руб.

Евро при этом торгуется около 78,38 рубля с незначительными колебаниями. Минимальное значение было 78,22, максимальное — 78,49.

Напомним, Центробанк РФ понизил официальные курсы евро и доллара. Стоимость доллара снизилась на 44 коп. — до 67,75 рубля, евро понизился на 18 коп. и составил 79,17 рубля.