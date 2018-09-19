Песков о выборах в Приморье: «Для Путина важнее легитимность и прозрачность выборов»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин думает о сложившейся ситуации вокруг выборов губернатора в Приморском крае.

«Для Путина важнее не поддержанный кандидат, а легитимность и прозрачность выборов. Это для президента является приоритетом. И Путин вчера говорил о необходимости учета точки зрения всех людей», — заявил Песков.

Ранее ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против отмены результатов.

Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморского края победил врио главы региона Андрей Тарасенко, выдвинутый от «Единой России». Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах: результаты резко изменились после обработки 99% голосов. КПРФ подала иски о возможных нарушениях.